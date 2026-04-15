Papa 14. Leo, Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun'a ulaştı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika turu çerçevesinde Kamerun'un başkenti Yaounde'ye ulaştı. Papa, resmi törenle karşılandı ve Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya nezaket ziyaretinde bulunmak üzere hareket etti.

Papa, Yaounde Nsimalen Havalimanı'nda, Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute ve Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile ilgili yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törenin ardından Papa, kendisini havalimanı önünde bekleyen vatandaşlarla buluştu.

Papa, Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket etti.

Papa'nın Kamerun ziyareti kapsamında ülkenin kuzeybatı bölgesindeki anglofon (İngilizce konuşulan) Bamenda şehri ile ülkenin ekonomik başkenti Douala'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa, Afrika turu kapsamında Kamerun'un ardından Angola ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
