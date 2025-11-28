Haberler

Papa 14. Leo İznik'ten Ayrıldı

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde düzenlenen ayinin ardından İznik Gölü Bazilikası'ndan ayrıldı. Ayin sonrasında müze ziyareti yaptı ve din adamlarıyla görüşmelerde bulundu.

BAZİLİKADAN AYRILDI

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde, İznik Gölü kenarındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nda 20 din adamı ile 40 dakika süren ayine katılan Papa 14'üncü Leo, daha sonra buradaki ören yerinde oluşturulan müzeyi ziyaret etti. Kendisine takdim edilen hediyeleri kabul eden ve din adamlarıyla görüşen Papa 14'üncü Leo, saat 16.40'ta ayinin gerçekleştirildiği İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'nden ayrılarak, helikoptere binmek üzere ilçe stadyumuna hareket etti.

Mehmet İNAN-Yiğithan HÜYÜK-Zehra BAYKAL-Hasan BOZBEY-Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
