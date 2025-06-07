Papa 14. Leo: İznik Konsili Hristiyan Birliği İçin Önemli Bir Pusula

Papa 14. Leo: İznik Konsili Hristiyan Birliği İçin Önemli Bir Pusula
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Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, İznik Konsili'nin Hristiyanlar için birlik sağlama yolunda önemli bir rehber olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Katolikler ile Ortodokslar arasındaki ortak yolculuğun temel taşı olduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin geçmişte kalan bir olay olmadığını, tüm Hristiyanları birlik olmaya yönlendiren bir pusula olduğunu söyledi.

Bu senenin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olması vesilesiyle Vatikan'da "İznik ve Üçüncü Binyıl Kilisesi: Katolik-Ortodoks Birliğine Doğru" isimli sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma katılanları özel olarak kabul eden Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "İznik Konsili sadece geçmişe ait bir olay değil, aynı zamanda bizi; tüm Hristiyanları, tam ve görünür birliğe yönlendirmeye devam etmesi gereken bir pusuladır. Birinci Konsil, Katolikler ile Ortodokslar arasında İkinci Vatikan Konsili'nden bu yana birlikte üstlendikleri ortak yolculuğun temel taşıdır." dedi.

İznik Konsili'nde ilan edilen inanç beyanının tüm Hristiyanlar için ortak temel oluşturduğunu ifade eden Papa, İznik inancının birlikte kutlanmasının, halen var olan ayrılıkların aşılmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Papa 14. Leo, ortak konularda birlikte danışma ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesini teşvik etti.

Paskalya Yortusu'nun ortak bir tarihte kutlanması meselesini gündeme getiren Papa, takvim farklılıklarının yarattığı bölünmenin, Hristiyan topluluklarda bazı sorunlara yol açtığını da belirtti.

Papa 14. Leo, kendisinin seçildiği Konklav'ı (papalık seçimi) takip eden basın mensuplarını kabul ettiği 12 Mayıs'ta, bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü için İznik'e gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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