Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi: Bazı Yollar Kapatıldı

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Ankara programını tamamlayarak İstanbul'a indi. Uçak saat 19.15'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Papa'nın geçeceği yollar kapatıldı ve trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Kamera: Hakan KAYA/Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Türkiye ziyaretinin ilk durağı olan Ankara'daki programını tamamlayan Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Papa Leo'nun geçeceği yollar ulaşıma kapatıldı. Çalışma günlerinde genellikle yoğun olan İstanbul trafiğinde bu akşam da yoğunluk yaşandı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlandı. 19.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül ve Vatikan Temsilciliği yetkilileri karşıladı. Papa Leo, Bakırköy Sahil Yolu, Yenikapı, Unkapanı, Tarlabaşı, Taksim güzergahını kullanarak Harbiye'ye, Vatikan Temsilciliği'ne ulaştı.

Bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Papa Leo'nun geçeceği yollar saatler öncesinden kapatıldı. Kapatılan yolların çevresinde trafik yoğunluğu bir kademe artarken, çalışma günlerinde genellikle yoğun olan kentte bu akşam da yoğunluk yaşandı. İBB Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu yüzde 85'lere ulaştı. Yoğunluk ilerleyen saatlerde aşama aşama azaldı.

Leo'nun yarınki programı

Papa 14. Leo, yarın İstanbul'da Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek ayrıca İznik Gölü kıyısında uzun yıllar sular altında kalmış Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek ve burada arkeolojik alan içinde bir ayin düzenleyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
