Papa 14. Leo, Paskalya mesajında silahların bırakılması ve barış çağrısı yaptı Açıklaması

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Paskalya Yortusu'nda savaşları kınayarak silahların bırakılması ve barışın sağlanması yönünde çağrıda bulundu. Dünya genelinde devam eden şiddet ve kayıtsızlığa dikkat çeken Papa, barış için dua edeceklerini açıkladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Paskalya Yortusu mesajında, silahların bırakılması ve savaş başlatma gücüne sahip olanların barışı seçmesi çağrısında bulunurken, binlerce insanın ölümüne kayıtsız kalındığını söyledi.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda ayin yapıldı.

Katolik Kilisesinin başına, geçen yıl Papa Franciscus'un ölümünün ardından 8 Mayıs 2025'teki papalık seçiminde (Konklav) getirilerek "Papa 14. Leo" adını alan Papa Prevost, ilk kez Paskalya Yortusu Ayini'ni yönetti. Papa, ayindeki konuşmasında tüm dünyaya barış diledi.

Ayinin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, bazilikanın locasından yapan Papa 14. Leo, dünyada devam eden çatışmalara değinerek, "Elinde silah olanlar onları bıraksın. Savaş çıkarma gücüne sahip olanlar barışı seçsin. Zorla dayatılan bir barış değil, diyalogla kurulan bir barış. Başkalarına hükmetme arzusuyla değil, onlarla karşılaşma arzusuyla elde edilen bir barış." dedi.

Şiddetin kanıksandığına dikkati çeken Papa, "Şiddete alışıyoruz, ona teslim oluyoruz ve kayıtsızlaşıyoruz. Binlerce insanın ölümüne kayıtsız kalıyoruz. Çatışmaların ektiği nefret ve bölünmenin sonuçlarına kayıtsız kalıyoruz. Hepimizin hissettiği ekonomik ve sosyal sonuçlara kayıtsız kalıyoruz." diye konuştu.

Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'un "kayıtsızlığın küreselleşmesi"nin giderek daha belirgin hale geldiğini ifade ettiğini ve dünyanın birçok yerinde süren çatışmalarda her gün çok sayıda ölüm gördüklerini kaydetti.

Barış çağrısını yineleyen Papa ayrıca, 11 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı'nda barış için dua edecekleri bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Papa 14. Leo, "Bu bayram gününde çekişme, egemenlik ve güç arzusunu bir kenara bırakalım ve savaşlarla sarsılan, nefret ve kayıtsızlıkla yaralanan dünyaya, Tanrı'nın barış vermesi için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda, İtalyancanın yanı sıra Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Arapça, Çince ve Latince olarak inananların bayramını kutlayan Papa, daha sonra "Papamobil" olarak anılan aracıyla Aziz Petrus Meydanı'nda ayini takip eden farklı milletlerden inananları selamladı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
