Papa, "savaşın yeniden moda haline geldiği" konusunda uyardı

Güncelleme:
Papa 14. Leo, savaşların yeniden yaygınlaştığı günlerde insan onurunun değerinin kaybolduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi için uzlaşı ve adalet yollarının bulunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Irak'taki gelişmelere de dikkat çekti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, savaşın yeniden moda olduğu ve insan onurunun değerinin kaybolduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

Papa, Vatikan'daki Papa 6. Paulus Salonu'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, dünyada devam eden çatışmaların son bulması çağrısı yaptı.

Uzlaşı ve adalet yollarının aranması gerektiğini belirten Papa 14. Leo, "İnsan onurunun değerinin giderek kaybolduğu ve savaşın yeniden moda haline geldiği böyle bir tarihi anda, barış için dua edelim." dedi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Papa 14. Leo'nun Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'yi ayrıca kabul ettiği ve görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
