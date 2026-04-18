Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında Angola'ya ulaştı

Papa 14. Leo, Afrika turunun üçüncü durağı olan Angola'ya vardı. Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Programında kilise ve yetimhane ziyaretleri yer alıyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika turunun üçüncü durağı olan Angola'ya vardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Papa 14. Leo, Angola'nın başkenti Luanda'daki 4 de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Papa 14. Leo'yu burada Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, Vatikan'ın Luanda Büyükelçisi Kryspin Witold Dubiel ve üst düzey yetkililer karşıladı.

Angola programı kapsamında Papa 14. Leo'nun, Cumhurbaşkanı Lourenço'ya nezaket ziyaretinde bulunması, bazı kiliseleri ve yetimhaneleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Papa 14. Leo'nun, Afrika turunun üçüncü durağı olan Angola'nın ardından Ekvator Ginesi'ne giderek turunu tamamlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
