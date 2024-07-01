Pandaların doğum günü partisi düzenlendi

ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024

1. Pandaların çeşitli görüntüleri

2. ANONS (İngilizce): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri:

"Şu sevimliliğe bakın! Şu anda izlediğimiz panda, doğum günü pastasını afiyetle yiyor. Bu dev panda, ikiz kardeşiyle birlikte bu yıl 8 yaşına giriyor. Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde bulunan Nanning Hayvanat Bahçesi'nde, panda kardeşlerin doğum gününü kutlamak üzere bir dizi etkinlik düzenleniyor."

İkiz dev pandalar Jimei ve Jilan, 27 Haziran 2016 tarihinde Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde dünyaya geldi. Pandalar 2019 yılında Nanning Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

İkiz kardeşler, Meilan ve Jili adlı dev pandaların yavruları.

"Bu, onlar için düzenlediğimiz beşinci doğum günü partisi. İkiz dev pandalar, panda yetiştirme üssündeki bakıcıların ve hayvanat bahçemizdeki hayvan bakım ekibinin ilgisiyle sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüdü.

Pandalarla ilgili eserler yaratmaları için bir süredir fotoğrafçılardan, sanatçılardan ve video üreticilerinden çevrimiçi başvurular topluyorduk. Bugün o eserleri de canlı olarak yerinde sunuyoruz."

"Jimei'nin bu fotoğrafı kahvaltı ederken çekildi. Burada Jilan bir ağaca tırmanıyor. Bu, Jimei uyurken Bayan Chen tarafından çekildi. Burada ise Jilan, buharda pişmiş mısır ekmeği yiyor."

"Hayvanseverlerin vahşi yaşam fotoğrafçılığı yapmasına olanak tanıyan hayvanat bahçesinin güçlü desteği sayesinde, hayvan koruma fotoğrafçılığı, kısa video üretimi ve hayvan bakımıyla ilgilenebiliyoruz. Bu videolar aracılığıyla hayvanların güzelliğini ve sevimliliğini doya doya izleyebiliyor, ayrıca hayvanların korunması hakkında bilgi edinebiliyoruz. Nanning Hayvanat Bahçesi tarafından düzenlenen ve kuşlar, primatlar ve dev pandaları konu alan düzenli fotoğraf sergileri ve yarışma gibi çeşitli etkinliklere aktif olarak katılıyoruz. Ayrıca daha fazla sayıda vahşi yaşam fotoğrafçısının bize katılmasını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)