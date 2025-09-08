Haberler

Pamukova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi hafif yaralandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Hayrettin Mahallesi'nde Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden Mithat D. (87) yönetimindeki 26 GG 821 plakalı otomobil, F.Y. (34) idaresindeki 43 AFY 271 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün eşi G.D. (81) hafif yaralandı.

İstanbul'da yaşayan yaşlı çiftin, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki akrabalarını ziyaretten döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
