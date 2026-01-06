Sakarya'da reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafriyat yüklü bir tır, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bilecik- Sakarya D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Y.E.İ. idaresindeki hafriyat yüklü tır, Fatih Caddesi mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 10 metrelik reklam direği devrilirken tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel