Sakarya'da sağanak nedeniyle 2 evi su bastı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sağanak nedeniyle 2 ev sular altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sokak'ta B.Ç'ye ait tek katlı ve E.G'ye ait iki katlı evin alt katını şiddetli yağış ve gider hatlarının tıkanması sonucu su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile ev sakinleri, evlerde biriken suları kova ve süpürgeler yardımıyla tahliye etti, yol kısmında ise kazmalarla suyun akışı için kanal açtı.