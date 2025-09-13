Haberler

Pamukova'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde motosikletin dere yatağına uçması sonucu 16 yaşındaki sürücü Cahit A. ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dere yatağına uçan motosikletin sürücüsü Cahit A. (16) ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi Ankara Caddesi Karandere Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Cahit A.'nın kontrolünü yitirdiği 54 ANA 437 plakalı motosiklet, demir korkulukları aşıp 3 metreden dere yatağına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Cahit A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
