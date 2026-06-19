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İş yeri kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı

İş yeri kundaklayan 3 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin İstanbul'da da araç kundaklama olayına karıştığı belirlendi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde iş yerinin kundaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

17 Haziran'da saat 03.50 sıralarında Pamukova ilçesinde meydana gelen iş yeri kundaklama olayına ilişkin Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda kundaklamayı G.S. (29), O.S. (20) ve A.Y.'nin (18) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin Pamukova'daki adreslerinde 19 Haziran'da yapılan aramalarda, kundaklama olayında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet, kask ve şapka ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca G.S.'nin, 12 Haziran'da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen bir araç kundaklama olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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