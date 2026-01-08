Haberler

Sakarya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 kara yolunda bariyere çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Bilecik yönüne giden Z.D. (25) idaresindeki 11 ACU 680 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki alt geçitte bariyere çarparak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki M.D. (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı