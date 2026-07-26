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Pamukova'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 7 Yaralı

Pamukova'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 7 Yaralı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek olmak üzere 7 kişi yaralanırken, yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mekece mevkisinde meydana geldi. Pamukova yönüne giden M.Ç. idaresindeki 34 NN 8309 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 16 DH 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldılar. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 1i bebek 7 yaralı sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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