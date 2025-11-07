Haberler

Pamukkale'de Traktör Kazası: Yaşlı Çiftin Ölümü

Pamukkale'de Traktör Kazası: Yaşlı Çiftin Ölümü
Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 gündür kayıp olan 62 yaşındaki Hasan Çelik ve 63 yaşındaki eşi Ayşe Çelik, devrilen traktörlerinin altında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çiftin traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Hasan (62) ve Ayşe Çelik (63) çifti, devrilen traktörlerinin altında ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Hasan Çelik ve eşi Ayşe Çelik, 5 Kasım'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmasına izin verilen budanmış odunları almak için traktörle ormana gitti. Çiftten haber alamayan yakınları, dün mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Bu sabah aramalar sırasında ormanda devrilen traktörü bulan mahalleli, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, traktörün altındaki Hasan ve Ayşe Çelik'in 1 gün önce öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Hasan Çelik'in kullandığı 20 DL 669 plakalı traktörün patika yolda rampayı çıkarken devrildiği ve çiftin aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

