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Denizli'de 2 tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen tırın başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen tırın başka bir tırla çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin idaresindeki 35 ASU 994 plakalı tır, Denizli Çevre Yolunun Güzelköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Uzun'un yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Uzun'un kullandığı tır şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şevket Uzun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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