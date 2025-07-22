Pamukkale'de Tek Teker Üstünde Motosiklet Kullanan Sürücüye 45 Bin 680 Lira Ceza

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye 45 bin 680 lira ceza kesildi. Sürücünün eylemi sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 45 bin 680 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da, Acıpayam Bulvarı'nda bir kişinin motosikletin ön tekerini kaldırarak seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletin Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Motosiklet trafikten men edilirken sürücüye toplam 45 bin 680 lira idari ceza uygulandı.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlara ilişkin görüntüler, araç içi kamerası tarafından kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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