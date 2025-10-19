Pamukkale'de Takla Atan Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

L.E. (30) idaresindeki 20 AE 092 plakalı otomobil, Cankurtaran Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 6 yaşındaki oğlu E.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.