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Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 11 şüpheli tutuklandı

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Denizli Pamukkale'de alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarında çıkan ve Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiği kavgayla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 şüpheliyi daha yakaladı.

Ekipler, kavgada yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi, Y.G. ile B.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kavganın, alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Öte yandan kavgada yaralanan M.K'nin tedavisi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Bilal Ertene hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

Polis ekipleri, ilk etapta kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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