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Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Ertene hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınlarına araçlarıyla gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kavgada silahla vurulan Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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