Pamukkale'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz ve 25 personele sahip ekipler sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel