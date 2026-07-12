Pamukkale'de orman yangını

YANGIN DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 saattir devam ediyor. Ekilli tarlada başlayıp, ardından makiliğe ve dünyaca ünlü Pamukkale Örenyeri içinde bulunan beyaz travertenler ve Hierapolis Antik Kenti yakınındaki ormana sıçradığı değerlendirilen yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 215 personelle müdahale edildiği bildirildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oluyor. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildiği belirtildi.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan mücadelesi sürüyor. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı