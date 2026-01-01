Haberler

Pamukkale'nin beyaz travertenleri karla kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Travertenler ve Hierapolis Antik Kenti, yılın ilk ziyaretçilerini ağırlarken, kar manzarası turistlerin ilgisini çekti.

Denizli'de etkili olan kar yağışı Pamukkale ilçesindeki turistik alanları beyaza bürüdü.

Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, antik havuzu, sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü aktiviteleriyle milyonlarca turisti ağırlayan ilçede gece boyunca kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan travertenler ve Hierapolis Antik Kenti, yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerin ve karın beyazının buluşmasını izledi, sıcak suda yürüyüş yaptı.

Yılbaşı tatili nedeniyle ailesiyle ilçeye gelen Mehmet Kıvılcım, AA muhabirine ören yerinde kar yağışıyla harika görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kıvılcım, "Karın olduğunu duyunca hemen geldik. Yılbaşı tatilimizi burada geçiriyoruz." dedi.

Ailesiyle Antalya'dan gelen ziyaretçilerden Zeynep Keleş de traverten ve karın beyazının güzel manzara oluşturduğunu, bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu