Pamukkale'nin beyaz travertenleri karla kaplandı

Denizli'de etkili olan kar yağışı Pamukkale ilçesindeki turistik alanları beyaza bürüdü.

Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, antik havuzu, sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü aktiviteleriyle milyonlarca turisti ağırlayan ilçede gece boyunca kar yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan travertenler ve Hierapolis Antik Kenti, yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerin ve karın beyazının buluşmasını izledi, sıcak suda yürüyüş yaptı.

Yılbaşı tatili nedeniyle ailesiyle ilçeye gelen Mehmet Kıvılcım, AA muhabirine ören yerinde kar yağışıyla harika görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kıvılcım, "Karın olduğunu duyunca hemen geldik. Yılbaşı tatilimizi burada geçiriyoruz." dedi.

Ailesiyle Antalya'dan gelen ziyaretçilerden Zeynep Keleş de traverten ve karın beyazının güzel manzara oluşturduğunu, bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.