Haberler

Denizli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatta çalışan 39 yaşındaki Ajmal Kayyomi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale için olay yerine sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Ajmal Kayyomi (39), Fatih Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kayyomi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayyomi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
