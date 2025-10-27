Pamukkale'de İki Katlı Binada Yangın: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'ndeki iki katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki çocuğuyla binadan çıkan Ayşe Ü, yoğun dumandan etkilenmesi nedeniyle sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıktığı dairede hasar oluştu.