Denizli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, mutfak bölümünden kaynaklanırken, yoğun duman nedeniyle 20 kişi tahliye edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500

