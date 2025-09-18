Pamuk Leyleğe 3D Yazıcıdan Protez Bacak Takıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde plastik ipe dolanması sonucu bir bacağını kaybeden "Pamuk" leyleğe bir jandarma personelinin 3D yazıcıdan ürettiği protez bacak takıldı.

Genç ilçesi kırsalında vatandaşlar, 23 Ağustos'ta bacağına plastik ip dolanmış yaralı bir leylek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde leyleğin yaklaşık 5 gündür plastik ip dolanan bacağının kangren olduğunu belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde yapılan cerrahi müdahaleyle leyleğin kangren olan bacağı kesildi.

Yaklaşık 2 hafta boyunca tedavisi yapılan leylek, personelin özel çabası sayesinde hayata tutundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, leyleğe protez bacak takılabilmesi için çocuğuna 3D yazıcıdan oyuncak yapan arkadaşı, İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş İzzet Tufan Bilge'den yardım istedi.

Bilge, 5 gün süren çalışma sonucu 3D yazıcıdan protez bacak üretti.

Yapılan protez bacak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde leyleğe takıldı.

"Pamuk" ismi verilen leylek, protez bacağına alışması ve fizik tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salınarak göç rotasına dahil olacak.

"Pamuk'un yaşama azmi bizi çok mutlu etti"

Veteriner hekim Okutan, AA muhabirine, saman balyalarında kullanılan plastik ipin doğaya atılması nedeniyle leyleğin bu hale geldiğini söyledi.

Bu tür plastik iplerin doğaya atılmaması gerektiğini anlatan Okutan, bunların özellikle yabani kuşların ayaklarında ciddi yaralanmalara neden olabildiğini belirtti.

Leyleğin ayağında enfeksiyona bağlı mikrobiyal üremeler olduğunu ve genel durumunun kötü olduğunu anlatan Okutan, şöyle konuştu:

"Genel durumunu düzeltmek için ilk gün antibiyotik tedavisine başlandı. Leyleği elimizle besledik ancak bacağında kangren oluştu. Bu kangrene dönüşen dokunun temizlenmesi gerekiyordu. İlk işlem olarak bacağı ampute edildi. Yaklaşık 2 hafta pansuman ve antibiyotik tedavisiyle devam etti sürecimiz. Allah'a şükür, ameliyat başarıyla geçti. Leyleğimiz Pamuk'un yaşama azmi ve isteği bizi çok mutlu etti. Bu süreçte bakım ve beslemesinde görev alan kurumumuz personeli Habib Dener ve Ayhan Koç'a teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin leylekle ilgilendiler."

Leylek için protez ayak tasarlama fikrinin geliştiğini, evinde 3D yazıcıyla çalışma yapan arkadaşı Jandarma Astsubay Üstçavuş Bilge'den destek istediğini aktaran Okutan, Bilge'nin desteğiyle protez bacak çalışmasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Yavaş yavaş uçma eğilimleri var"

Leyleğin uzun süredir tek ayakla yaşamaya alıştığını, proteze zamanla uyum sağlayacağını aktaran Okutan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 gün içinde fizik tedavi çalışmalarımız olacak. Bu süreçte protez ayağını Pamuk'a alıştıracağız, nasıl basacağını öğreteceğiz. Eklemlerinde germe açma çalışmaları yapacağız. Bununla birlikte kanatlarında bir sorun olmadığı için uçma konusunda da destek vereceğiz. Protez takıldıktan bir saat sonra ayağını hafif de olsa yere basma eğilimi oldu ancak eklemini tam anlamıyla düzeltemediği için havada bırakıyor. Yavaş yavaş uçma eğilimleri de var. Hatta birkaç defa bakım alanımızda elimizden kaçtı. İstekli, hevesli, doğaya dönmek için çabalıyor. Tedavinin ardından göç eden leyleklere yetiştirmeye çalışıyoruz. Eylül sonuna kadar fizik tedaviyi tamamlayıp doğaya salmayı düşünüyoruz. Bu azmi ve isteğiyle de rehabilitasyon sürecini daha iyi bir şekilde geçirip leyleğimiz Pamuk'u doğasına, evine, özgürce yaşaması için göndereceğiz."