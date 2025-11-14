Haberler

Pamuk Biçme Makinesine Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, pamuk biçme makinesini temizlerken kaza geçiren 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan Serhat Sütpak (28) hayatını kaybetti.

Kırsal Çatak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak'ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serhat Sütpak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir ay önce evlendiği belirtilen Serhat Sütpak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
