Palyaçolar Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü Refah kentindeki enkazdan detay Palyaçoların çocukları eğlendirmesi Çocukların yüzlerine Filistin bayrağı yapılması GAZZE - İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Refah kentindeki enkazdan detay Palyaçoların çocukları eğlendirmesi Çocukların yüzlerine Filistin bayrağı yapılması GAZZE - İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü. Güncel AA / Ashraf Amra Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

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