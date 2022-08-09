Palyaçolar Gazzeli çocukların yüzünü güldürdü
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Refah kentindeki enkazdan detay Palyaçoların çocukları eğlendirmesi Çocukların yüzlerine Filistin bayrağı yapılması GAZZE - İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Refah kentindeki enkazdan detay
Palyaçoların çocukları eğlendirmesi
Çocukların yüzlerine Filistin bayrağı yapılması GAZZE - İsrail'in 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları sonuncu harabeye dönen binaların enkazı üzerinde Filistinli çocuklar için etkinlik düzenlendi. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gönüllü palyaçolar, saldırıdan etkilenen Filistinli çocukların yüzünü güldürdü.
AA / Ashraf Amra - Güncel