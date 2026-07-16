Elazığ'da sürü halinde gezen yaban keçileri görüntülendi

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde sürü halinde dolaşan yabani keçiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında sürü halindeki yabani dağ keçilerini fark edenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, dağ keçilerinin sarp ve kayalık arazide sürü halinde ilerlediği, zaman zaman durarak çevreyi kontrol ettikten sonra yollarına devam ettiği görüldü. Bir süre dolaşan keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı