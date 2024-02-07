Paletli ambulans kara saplandı, traktörle kurtarıldı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde rahatsızlanan Özdilek Güler (55) için yola çıkan paletli ambulans, kara saplandı. Paletli ambulans, traktörle kurtarıldı.

Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Göle ilçesine bağlı Budaklı köyünde rahatsızlanan Özdilek Güler için sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. Kar kalınlığının fazla olduğu ilçede paletli ambulans kara saplandı. Sağlık görevlilerinin kürekle mücadelesine rağmen bulunduğu yerden çıkarılamayan ambulans, için traktör çağrıldı. Budaklı köyünden gelen traktöre bağlanan paletli ambulans, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Budaklı köyüne ulaşarak, Özdilek Güler'e hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.