Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken KY -7 -7 Hakkari KY -5 -2 Ergan PB -8 -4 Kartalkaya S -9 2 Nemrut PB -4 -4 Yıldızdağı PB -6 -2 Sarıkamış KY -8 -4 Konaklı KY -7 -5 Uludağ PB -6 6 Yalnızçam KY -5 -5 Erciyes PB -10 -1 Murat Dağı AB -7 5 Keltepe P -7 2 Davraz S -7 5 Çambaşı HKY -4 -2 Ilgaz PB -12 0 Hesarek PB -9 -6 Gevaş Abalı KY -4 0 Denizli PB -6 5 Mersivan KKY -5 -3 Kartepe PB -3 6 Akdağ PB -4 0 Salda S -4 8

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)