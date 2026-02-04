Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de 211 santimetre olarak kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-7-7
HakkariKY-5-2
ErganPB-8-4
KartalkayaS-92
NemrutPB-4-4
YıldızdağıPB-6-2
SarıkamışKY-8-4
KonaklıKY-7-5
UludağPB-66
YalnızçamKY-5-5
ErciyesPB-10-1
Murat DağıAB-75
KeltepeP-72
DavrazS-75
ÇambaşıHKY-4-2
IlgazPB-120
HesarekPB-9-6
Gevaş AbalıKY-40
DenizliPB-65
MersivanKKY-5-3
KartepePB-36
AkdağPB-40
SaldaS-48
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
