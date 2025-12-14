Haberler

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 28 yaşındaki Bülent Yıldırım hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan K.G. tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Çimenli Sokak'ta Bülent Yıldırım'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayla ilgisi olduğu iddiasıyla K.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Çimenli Sokak'ta 12 Aralık'ta ikametinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Bülent Yıldırım (28) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
