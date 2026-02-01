Haberler

Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı

Erzurum'da Palandöken Belediyesi tarafından açılan geleneksel kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı. Aileler, Kent Ormanı'nın temiz havasında çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Erzurum'da Palandöken Belediyesi tarafında faaliyete geçirilen kızak pistinde yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafir kızak yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kent Ormanı'nda 2024 yılında hizmete açılan geleneksel kızak pisti ilgi görmeye devam ediyor.

Kent Ormanı'nın temiz havasında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulan aileler, yarıyıl tatilini de dolu dolu geçirdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yarıyıl tatilinde kızak pistinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafirimiz geleneksel kızak pistinde keyifle vakit geçirdi. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Kent Ormanı'nın eşsiz doğasında bir yandan kızak keyfi yaşayan misafirlerimiz, diğer yandan muhteşem manzaranın sunduğu görsel şölenin tadını, Hızzek Cafe'de çıkarıyor."

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
