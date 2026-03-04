Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinde ise çeşitli kalınlık değerleri kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230, Hakkari'de 225, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 166, Yalnızçam'da 165, Uludağ'da 159, Yıldız Dağı'nda 156, Çambaşı'nda 124, Murat Dağı'nda 109, Davraz'da 108, Ilgaz'da 88, Zigana'da 86, Hesarek'te 64, Küpkıran'da 45, Denizli'de 27, Akdağ'da 18, Gevaş Abalı'da 15, Kartepe ile Keltepe'de 8 ve Bozdağ'da ise 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.03.2026En düşükEn yüksek
PalandökenPB-14-7
ErganPB-15-6
KartalkayaS-13
HakkariKY-10-3
NemrutÇB-8-2
ErciyesPB-130
SarıkamışPB-12-2
KonaklıPB-15-6
YalnızçamPB-11-3
UludağÇB28
Yıldız DağıPB-14-1
ÇambaşıPB-111
Murat DağıÇB-75
DavrazS-76
HesarekPB-14-3
KüpkıranPB-14-1
DenizliPB-38
AkdağPB-92
Gevaş AbalıÇB-80
KartepeS-17
KeltepeS-91
BozdağÇB18
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
