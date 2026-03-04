Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230, Hakkari'de 225, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 166, Yalnızçam'da 165, Uludağ'da 159, Yıldız Dağı'nda 156, Çambaşı'nda 124, Murat Dağı'nda 109, Davraz'da 108, Ilgaz'da 88, Zigana'da 86, Hesarek'te 64, Küpkıran'da 45, Denizli'de 27, Akdağ'da 18, Gevaş Abalı'da 15, Kartepe ile Keltepe'de 8 ve Bozdağ'da ise 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.03.2026 En düşük En yüksek Palandöken PB -14 -7 Ergan PB -15 -6 Kartalkaya S -1 3 Hakkari KY -10 -3 Nemrut ÇB -8 -2 Erciyes PB -13 0 Sarıkamış PB -12 -2 Konaklı PB -15 -6 Yalnızçam PB -11 -3 Uludağ ÇB 2 8 Yıldız Dağı PB -14 -1 Çambaşı PB -11 1 Murat Dağı ÇB -7 5 Davraz S -7 6 Hesarek PB -14 -3 Küpkıran PB -14 -1 Denizli PB -3 8 Akdağ PB -9 2 Gevaş Abalı ÇB -8 0 Kartepe S -1 7 Keltepe S -9 1 Bozdağ ÇB 1 8

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)