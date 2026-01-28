Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları arasında Palandöken 232 santimetre ile lider durumda. Diğer kayak merkezlerinde ise Ergan 192, Kartalkaya 180 santimetre kar kalınlığına ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|28.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-7
|-3
|Ergan
|KY
|-3
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Nemrut
|KY
|-6
|-1
|Hakkari
|KKY
|-15
|-3
|Yıldızdağı
|KY
|0
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|-9
|0
|Konaklı
|ÇB
|-7
|-2
|Erciyes
|KY
|-5
|0
|Yalnızçam
|ÇB
|-15
|-3
|Davraz
|HKY
|-3
|0
|Çambaşı
|ÇB
|1
|4
|Murat Dağı
|HKY
|-3
|1
|Gevaş Abalı
|KY
|-9
|1
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Ilgaz
|ÇB
|-2
|2
|Hesarek
|KY
|-6
|-2
|Kartepe
|SY
|2
|8
|Denizli
|SY
|-3
|3
|Akdağ
|ÇB
|2
|6
|Mersivan
|ÇB
|-2
|4
|Bozdağ
|KY
|1
|4