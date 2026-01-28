Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları arasında Palandöken 232 santimetre ile lider durumda. Diğer kayak merkezlerinde ise Ergan 192, Kartalkaya 180 santimetre kar kalınlığına ulaştı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez28.01.2026En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-7-3
ErganKY-3-1
KartalkayaKY-2-1
NemrutKY-6-1
HakkariKKY-15-3
YıldızdağıKY01
SarıkamışÇB-90
KonaklıÇB-7-2
ErciyesKY-50
YalnızçamÇB-15-3
DavrazHKY-30
ÇambaşıÇB14
Murat DağıHKY-31
Gevaş AbalıKY-91
ZiganaGSY1219
IlgazÇB-22
HesarekKY-6-2
KartepeSY28
DenizliSY-33
AkdağÇB26
MersivanÇB-24
BozdağKY14
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

