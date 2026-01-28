Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 28.01.2026 En düşük En yüksek Palandöken ÇB -7 -3 Ergan KY -3 -1 Kartalkaya KY -2 -1 Nemrut KY -6 -1 Hakkari KKY -15 -3 Yıldızdağı KY 0 1 Sarıkamış ÇB -9 0 Konaklı ÇB -7 -2 Erciyes KY -5 0 Yalnızçam ÇB -15 -3 Davraz HKY -3 0 Çambaşı ÇB 1 4 Murat Dağı HKY -3 1 Gevaş Abalı KY -9 1 Zigana GSY 12 19 Ilgaz ÇB -2 2 Hesarek KY -6 -2 Kartepe SY 2 8 Denizli SY -3 3 Akdağ ÇB 2 6 Mersivan ÇB -2 4 Bozdağ KY 1 4

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı)