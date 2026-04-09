Erzurum'da otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bisiklet sürerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat, 2 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. 1,79 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücü Cüneyt B. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Mahallesi'nde 7 Nisan'da bisiklet sürerken, 1,79 promil alkollü olduğu iddia edilen Cüneyt B'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Abdulbaki Alperen Cellat (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü aynı gün sevk edildiği adliyede "Taksirle yaralama" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
