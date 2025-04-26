Palandöken'de Bataklıkta Mahsur Kalan Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bataklıkta mahsur kalan bir koyun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bataklıkta mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı.
Paşapınarı mevkisinde bir koyunun bataklık alanda mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla koyunu mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel