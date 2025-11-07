Palamut Zamanı Tiyatro Oyunu Prömiyerini Gerçekleştirdi

Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz'un paylaştığı "Palamut Zamanı"nın prömiyeri Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Usta yönetmen Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu olan eser, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikayesiyle derin bir yüzleşme sunmayı hedefliyor.

Oyun yalnızca iki kadının karşılaşma hikayesi değil, zamanın, anıların, yaraların ve yeniden doğmanın hikayesini anlatırken, hem bireysel hem de kuşaklar arası bir yüzleşmeyle "unutulma korkusu" ve "yeniden başlama cesareti" konularını işliyor.

Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olan eserin müziklerine Çiğdem Erken, sahne ve kostüm tasarımına Gamze Kuş, ışık tasarımına ise Cem Yılmazer imza attı.

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Barış Falay, Melis Birkan ve Birkan Sokullu ile çok sayıda sanatsever oyunun ilk gösterimine katıldı.

Melisa Berberoğlu, Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Özcan Ateş ve Berkay Özcan'ın da rol aldığı eser, 10 ve 23 Kasım'da yeniden sahnelenecek.