Şehit Anaları Derneği, Ankara'da 'Adalet Masası' Kuruyor

(ANKARA) - Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, 13 Kasım Perşembe günü Ankara'da Birinci TBMM önünde "Adalet Masası" kuracaklarını belirterek, çağrı yaptı.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba, sosyal medya hesabı x'te yaptığı paylaşımda, 13 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Ankara Ulus Meydanı'nda, Birinci TBMM önünde "Adalet Masası" kuracaklarını açıkladı. Akbaba, "Teröristbaşının taleplerini yerine getiren, vatanın birliğini bozan sözde komisyona dur diyoruz. Tüm vatanseverleri adalet için kurduğumuz masaya bekliyoruz" ifadesini kullandı.