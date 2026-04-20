Pakistanlı yetkililer: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen ABD ile müzakerelere katılacak

Güncelleme:
Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü.

Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü.

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin İslamabad'daki yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İran heyetinin yarın Pakistan'a ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda son günlerdeki gerilime rağmen İran heyetinin ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağı ileri sürüldü.

Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılması öngörülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

Pakistanlı yetkililer, dün, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini bildirmişti. ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söylemişti.

İran basınında ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası kalkana kadar İran heyetinin müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
