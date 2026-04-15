Pakistanlı üst düzey heyet, ABD-İran müzakerelerini görüşmek üzere Tahran'a geldi

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet, ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılandı.