Haberler

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir'den Tahran Seyahati Sonrası Açıklama: "Müzakereler İyi İlerliyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran ziyareti sonrası ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin iyi ilerlediğini belirtti. Munir, İranlı yetkililerle gerilimi düşürme girişimlerini ele aldı.

(ANKARA) - Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin "iyi ilerlediğini" söyledi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Munir, bugün Tahran'dan ayrılmadan önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikinci kez görüştü. Fars Haber Ajansı, Munir'in görüşmeler sonrası "Müzakere süreci iyi ilerliyor" dediğini aktardı.

Munir'in dün de Arakçi ile bir araya geldiği, tarafların ABD ile İran arasındaki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik diplomatik girişimleri ele aldığı bildirildi.

Munir'in ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Baker Kalibaf ile de görüştüğü belirtildi.

İran Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Kalibaf, görüşmede İran'ın "haklarından geri adım atmayacağını" söyledi. Galibaf ayrıca, İran silahlı kuvvetlerinin ateşkes sürecinde yeniden toparlandığını belirterek, "ABD savaşın yeniden başlamasına neden olursa sonuçlar daha yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.

İslamabad yönetimi son günlerde Washington ile Tahran arasında arabuluculuk çabalarını yeniden artırdı.

Kaynak: ANKA
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JP Morgan'daki 'köle' skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı

JPMorgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı

İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı