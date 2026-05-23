Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Kalibaf ile bir araya geldi. ABD-İran görüşmelerinde arabuluculuk çerçevesinde gerçekleşen temasların içeriği henüz açıklanmadı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD ile müzakerelerde İran heyetinin başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden görüşmeler çerçevesinde Tahran'da bulunan Munir, Pezeşkiyan ve Kalibaf ile ayrı ayrı görüştü.

Munir, Kalibaf ile görüşmesinin ardından çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de hazır bulundu.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
