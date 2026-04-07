Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ve İran'a yönelik, "Tüm taraflar iki haftalık ateşkes ilan etsin." çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump "İran'la hararetli görüşmeler yapıyoruz." açıklamasında bulunurken, İranlı üst düzey bir yetkiliden ise, "Tahran, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes talebini olumlu değerlendiriyor." yorumu geldi.

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatmasını ve İran'dan Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmasını istedi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'la hararetli görüşmeler yaptıklarını açıkladı.
  • İranlı bir üst düzey yetkili, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes talebini olumlu değerlendirdiklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

ŞERİF, ABD VE İRAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Şerif, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin "güçlü şekilde ilerlediğini" bildirdi. Paylaşımında, Şerif, "Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta." ifadesini kullandı.

Şahbaz Şerif, şunları kaydetti: "Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte."

Başbakan Şerif, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla "diplomasinin, savaşı kesin olarak sona erdirmesine" imkan tanınması için "tüm savaşan tarafların" iki hafta boyunca ateşkesi uygulamaları çağrısında bulundu.

TRUMP: İRAN'LA HARARETLİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

Gözlerin çevrildiği ABD ve İran'dan ayrı ayrı ilk açıklamalar geldi. Fox News'e konuşan ABD Başkanı Trump, "Pakistan'ın teklifiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. İran'la hararetli görüşmeler yapıyoruz." dedi.

İRAN: ATEŞKES TALEBİNİ OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ

Reuters'a açıklama yapan İranlı üst düzey bir yetkili ise, "Tahran, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes talebini olumlu değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

NORMAL OLMASI GEREKEN KAZANAN İRAN

Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

eşeğin rüyası

Haber YorumlarıErdal Alaçam:

Abd koca bir balonmus

Haber Yorumlarınadiroglu_f:

hareketli sokusssşşlar demek istedin sanırım.. sarı kafa

Haber YorumlarıShef :

Zaferin adı: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

Haber YorumlarıHüseyin Kara:

Pakistanın diplomatik gücü :) ne filim dönüyor bilmiyorum ama gerçekten senaryo farklı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

