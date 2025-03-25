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Pakistan, Yasadışı Yoldan Giren 50 Afgan Çocuğu Geri Gönderdi

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Pakistan, yasadışı yollarla ülkeye giren 50 Afgan çocuğu Torkham Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geri gönderdi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, çocukların yaşları 10. Pakistan, daha önce de yasal seyahat belgeleri olmayan Afganları ülkelerine geri göndermişti.

KABİL, 25 Mart (Xinhua) -- Pakistan'a yasadışı yollardan giren toplam 50 Afgan çocuk ülkelerine geri gönderildi.

Yerel televizyon kanalı Ariana News'ün salı günkü haberine göre, Pakistan'da iş arayan ve yaşları 10 olan çocuklar Torkham Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a geri gönderildi.

Pakistan geçtiğimiz yıl hapishanelerden yüzlerce Afganı serbest bırakarak ülkelerine geri göndermişti.

Pakistan'da 2 milyondan fazla Afgan'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Pakistanlı yetkililer, yasal seyahat belgeleri veya oturma izni bulunmayan Afganların ülkeyi terk etmelerini talep etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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