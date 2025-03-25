Pakistan, Yasadışı Yoldan Giren 50 Afgan Çocuğu Geri Gönderdi

KABİL, 25 Mart (Xinhua) -- Pakistan'a yasadışı yollardan giren toplam 50 Afgan çocuk ülkelerine geri gönderildi.

Yerel televizyon kanalı Ariana News'ün salı günkü haberine göre, Pakistan'da iş arayan ve yaşları 10 olan çocuklar Torkham Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a geri gönderildi.

Pakistan geçtiğimiz yıl hapishanelerden yüzlerce Afganı serbest bırakarak ülkelerine geri göndermişti.

Pakistan'da 2 milyondan fazla Afgan'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Pakistanlı yetkililer, yasal seyahat belgeleri veya oturma izni bulunmayan Afganların ülkeyi terk etmelerini talep etti.