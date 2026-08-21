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Pakistan ve Suriye, ikili savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesini görüştü

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Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde, bölgesel güvenlik ortamı, ikili savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde, bölgesel güvenlik ortamı, ikili savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Şeybani'nin Munir ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ikili, görüşmede karşılıklı ilgi alanları, bölgesel güvenlik ortamı, ikili savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldı.

Munir, Pakistan'ın Suriye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarını vurgulayarak, ortak güvenlik sorunlarının ele alınmasında işbirliğinin ve ortak çabaların önemine değindi.

Şeybani de Pakistan ordusunun bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmede oynadığı rolü takdir etti.

Her iki taraf da ikili bağları daha da güçlendirme, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini genişletme kararlılığını yineledi.

Bakan Şeybani, "19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı" olmuştu.

Suriyeli Bakan, ziyareti kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA
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