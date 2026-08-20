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Pakistan ve Suriye'den kardeşlik vurgusu

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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İslamabad'da görüştü. İki taraf, eskiye dayanan kardeşlik bağlarını vurgulayarak ikili işbirliğini geliştirmeyi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Şeybani, 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, iki ülke arasında "kökleri eskiye dayanan kardeşlik bağlarının" altını çizdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dar ve Şeybani'nin İslamabad'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin "samimi ve yapıcı" bir ortamda yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Her iki taraf da Pakistan ile Suriye arasındaki kökleri eskiye dayanan kardeşlik bağlarının altını çizdi ve ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini daha da geliştirmenin yollarını görüştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki bakanın bölgesel gelişmeler konusunda da "derin" görüşmeler yaptığı aktarıldı.

Şeybani, 19 yıl aradan sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu.

Ziyaret kapsamında Şeybani, Pakistanlı yetkililerle bir araya gelecek ve iki ülke ilişkileri ele alınacak.

Kaynak: AA
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