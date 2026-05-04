Pakistan ve İran Dışişleri Bakanları, Ortadoğu'daki Son Gelişmeleri ve Barış Çabalarını Görüştü

İSLAMABAD, 4 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Erakçi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki son gelişmeleri ve barış çabalarını ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, pazar gecesi gerçekleştirilen görüşmede genel olarak bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Pakistan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla diyaloğun önünü açıp gerilimi azaltmaya yönelik rolü üzerinde duruldu.

Pakistan'ın gerilimin azaltılmasını teşvik yönündeki çabalarına değinen Erakçi, bu yapıcı rolü ve ilgili taraflar arasındaki samimi arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Dar ise yapıcı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını sürdürdüklerini yineledi. Dar, diyalog ile diplomasinin, anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması ve bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasının tek geçerli yolu olduğunu vurguladı.

İki taraf, devam eden zorlukların üstesinden gelmek ve bölgede ve ötesinde kalıcı barış sağlamak için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini de vurguladı.

